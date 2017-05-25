Ученые выяснили, что интимные предпочтения женщин зависят от диабета

Американские ученые обнаружили, что на интимные предпочтения женщин влияет риск заболеть диабетом.

В Америке специалисты провели исследование, в котором почувствовали около 90 тысяч женщин. Согласно результатам, есть определенная связь между риском заболеть диабетом и тягой к отношениям с представителем своего же пола. У лесбиянок процент риска стать жертвой этого заболевания выше примерно на 27% процентов, нежели у гетеросексуалок. Однако, по словам ученых, такая связь не прямая. Все зависит так же от индекса массы тела. В случае если его учитывать, что связь между ориентацией и диабетом уже не кажется такой весомой.

Напомним, недавно в Америке ученые выяснили, сколько в будущем люди будут спать. По их данным, нормальный сон будет составлять 6 часов. Сейчас этот показатель немного выше - 7-8 часов. Специалисты так же отметили, что слишком длительный регулярный сон может плохо повлиять на здоровье человека. Снижение количества часов для сна в будущем обуславливают тем, что уровень медицины по всему миру заметно растет.