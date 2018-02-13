Роботы Boston Dynamics показали отточенные навыки на улице

Роботы корпорации Boston Dynamics на видео показали отточенные навыки на улице. Как и всегда, ролики были опубликованы на ее официальном канале видеохостинга YouTube.

В сети бурно обсуждают свежие ролики, которые появились на канале видеосервиса YouTube инженерной компании, специализирующейся в робототехнике, Boston Dynamics. Создатели машин показали, насколько уже им удалось отточить навыки своих творений. Так, первая видеозапись посвящена человекоподобному роботу Atlas. Он не очень быстро бежит на улице по зеленой траве. Стоит отметить, что у него уже значительно лучше получается держать равновесие и прыгать через препятствия. На второй видеозаписи запечатлена прогулка четырехногого робота SpotMini. Он прекрасно ориентируется по навигации, обходит препятствия и взбирается по лестнице.

Ранее информационное агентство "Версия. Инфо" передавало слова известного предприниматели и основателя SpaceX Илона Маска, который прокомментировал предыдущее достижение робота Atlas делать сальто и прыгать с ящика на ящик. По его словам, через несколько лет этот работ научится двигаться настолько быстро, что человек не сможет разглядеть его во время движения.