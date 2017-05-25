Ученые рассказали, сколько времени в будущем‍ люди будут отводить для сна

Ученые из Соединенных Штатов Америки рассказали, сколько времени в будущем‍ люди будут отводить для сна. По их мнению, с каждым поколением это число уменьшается и вскоре дойдет до шести часов.

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день нормой для сна является продолжительность в семь или восемь часов. Ученые говорят, что это оптимальный вариант и не советуют затягивать эту цифру еще на пару часов, предупреждая о серьезных последствиях. Так, по их словам, регулярный слишком долгий сон даже может стать причиной преждевременной смерти.

Эти же исследователи утверждают, что в будущем люди будут отводить для сна гораздо меньше времени, и это число будет сокращаться еще. Сейчас взрослому человеку хватает 1/4 суток, чтобы полностью восстановиться и набраться сил, однако в будущем, уверенны они, ему будет достаточно всего лишь шести часов. Такие перемены они связывают с улучшением жизни, а также качества медицины.