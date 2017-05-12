Специалисты объяснили, почему возникает ощущение странного изгиба колец Сатурна

Европейское космическое агентство опубликовало захватывающий снимок колец Сатурна. Фото было сделано с комического корабля Кассини. На нем видно, что одно и то же кольцо как будто несколько раз изгибается. Специалисты дают объяснение такому явлению.

Это кольцо, которое проходит непосредственно перед планетой авторы назвали «одним кольцом, чтоб править всеми». И действительно, странные изгибы получились в результате того, что остальные концентричные кольца отбрасывали на него тень в форме эллипса, волн и полос. Такое сочетание получается в результате того, что кольца Сатурна состоят преимущественно из пыли и льда, которые имеют своеобразную тень.

Также стоит отметить, что на эффект резкого изгиба на фото возможно повлиял тот факт, что плоские и тонкие кольца разделены на две части А и В, а между ними находится пустое пространство Кассини, названное в честь первооткрывателя.