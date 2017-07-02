Ученые нашли древний гепатит В в костях возрастом 4,5 тысяч лет

Датские и британские генетики обнаружили древние штаммы вируса гепатит В в костных тканях людей, живших порядка 4,5 тысяч лет назад. Их работу опубликовали в журнале Nature.

Сотрудники Копенгагенского университета в сотрудничестве с коллегами из Кембриджа изучили генетические данные 304 человек, которые обитали во временном промежутке от 2 до 70 веков тому назад. Кости покойных содержали следы опасного заболевания в 25 случаях.

По словам руководителя команды Эске Виллерслева, исследование показало актуальность гепатита В для жителей Евразии в течение нескольких тысяч лет. Ученые составили карту 12 геномов вируса, частичных или полных. Некоторых штаммов более не существуют на Земле. Эти ДНК генетики сравнили с современными видами и проанализировали отличия.

Тщательно изучение исчезнувших штаммов и возникших у него мутаций поможет ученым справиться с ними в будущем. Эске Виллерслев отметил, что исчезнувшие виды вполне могут появиться вновь.