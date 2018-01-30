Американские ученые: третичное курение "находит" людей буквально повсюду

Ученые из США выявили угрожающие масштабы распространения так называемого "третичного курения". Сотрудники Университета Дрекселя опубликовали свою научную работу на сайте учреждения.

Многим людям на планете знакомо явление пассивного курения. Оно подразумевает, что человек вредит своему здоровью, вдыхая сигаретный дым после курильщика. Как оказалось, существует ещё и третичное курение - люди неосознанно поглощают опасные продукты, которые впитывают большинство окружающих предметов.

Авторы исследования случайно обратили внимание на эту угрозу. Научная группа во главе с Питером ДеКарло и Майклом Уорингом пытались проследить движение частиц из улицы в помещение с воздушными потоками. К своему удивлению, сотрудница Анита Эйвери обнаружила странное химическое соединение. Экспертиза показала, что это остатки сгоревшего табака и никотина. При этом в аудитории университета курить воспрещается.

Дальнейшее изучение показало, что дым от сигарет хорошо впитывается стенами или мебелью. Остатки его составляющих даже спустя долгое время способны соединиться с аэрозолями и перемещаться в пространстве. Благодаря этому, никотин, смолы и канцерогены проникают даже в те помещения, где никогда не курили. Таким образом, в цивилизованном мире человек нигде не может обезопасить себя от пагубного воздействия табачной индустрии. Впрочем, ученым ещё предстоит выяснить, насколько сильную угрозу третичное курение представляет для организма.