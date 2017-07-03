Ученые открыли новый вид космических объектов

Ученые из Швеции открыли новый вид космических объектов. Трудясь в научной лаборатории при Уппсальском университете, они обнаружили уникальную звезду раннего типа, которая нашла себе место в затменно-двойной системе.

Интернет-портал Phys.org передает сообщение об одном из последних научных исследований шведских астрономов, которые открыли новый вид космических объектов. Их достижение поистине ценно, так как опровергает ранее бытовавшую в соответствующих кругах теорию о невозможности существования магнитной звезды раннего типа в двойной системе. Специалисты считали, что ее магнитное поле будет мешать фрагментации протозвездного облака, а также появлению пары вращающихся друг вокруг друга объектов.

Такое мнение было поставлено под сомнение, когда ученые наткнулись на двойную систему HD 66051. Ее свойства подразумевали существование не слишком заметного магнитного поля у одного из компонентов. Продолжая изучение, астрономы сошлись в выводах, что это новый вид космических объектов - пекулярная звезда с другим химическим составом и магнитным полем.