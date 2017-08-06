Ученые: Пизанская башня выстояла из-за мягкой почвы

Итальянские ученые выяснили, что Пизанская башня устояла под воздействием землетрясений из-за мягкой почвы. Об этом пишет пресс-служба Бристольского университета.

Знаменитая наклонная башня в городе Пиза строилась очень долго: с 1773 по 360 год. Из-за ошибок архитектора конструкция просела в неравномерном и податливом грунте. Край постройки начал крениться. Невзирая на опасный наклон, мастера завершили постройку. После сдачи объекта, башня продолжила наклоняться и до укрепления её угол составлял 5,3 градуса. Позднее строители улучшили фундамент, после чего крен выровнялся до 3,5 градусов.

С момента завершения Пизанской башни регион Тоскана пережил 4 серьёзных землетрясения. Ученые обратили внимание, что несмотря на мощные сейсмические толчки довольно неустойчивая конструкция выстояла. Чтобы пресечь различные слухи вокруг этого феномена, команда экспертов из Италии и Великобритании провели подробные исследования.

Инженеры и Геологи во главе с сотрудником Третьего университета Рима Камилло Нути изучили структуру башни и грунта под ней. Оказалось, что устойчивость при землетрясениях объясняется динамическим взаимодействием между зданием и почвой. При подземных толчках колебания башни регулярно меняют частоту и не резонируют с частотами грунта. Это происходит благодаря высокой прочности основания конструкции.