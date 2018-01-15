Ученые выяснили, что фотографии худых девушек приводят к риску заболеть пищевым расстройством

Ученые из университета в Оксфорде провели эксперимент, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию о том, что фотографии худых девушек, которые очень часто распространяются в различных журналах и средствах массовой информации, могут привести к заниженной самооценке и расстройству пищевого поведения.

На сегодняшний день имеется очень большой процент женщин, которые не могут получать удовольствие от вида своей фигуры в зеркале. В основном этот процент неудовлетворенных составляют подростки и женщины чуть постарше.

Всего британские ученые провели 2 эксперимента. В ходе которых были проведены опросы участниц, где их просили ответить на вопросы о том насколько они удовлетворены своим весом по шкале от 0 до 10. Опросы проводились до и после проведенных махинаций с показом фотографий.

В первом эксперименте было 90 добровольцев с нормальными показателями ИМТ и нормальной самооценкой. Девушек разделили на 3 группы. Первой группе показали фотографии худышек. Вторая группа смотрела фотографии девушек с нормальным весом, а третья группа наблюдала за фото с полными девушками. После эксперимента всем девушкам сделали замеры, измерили вес и оставили в комнате с зеркалом и плиткой шоколада.

Во втором эксперименте приняли участие 96 девушек, которые уже изначально были недовольны своей весовой категорией. С ними проделали те же самые действия.

Все девушки, участвующие в эксперименте были возрастом от 18 до 25 лет и имели нормальные параметры. В первом эксперименте показатели опросника снизились на 10% из-за фотографий худых и нормальных женщин. Во втором же такой результат подействовал только на девушках, просматривающих фото худышек.

Ученые считают, что из-за фотографий худых девушек и их идеализации женщины подвергаются риску заболевать психическими расстройствами, которые связаны с приемом пищи. К примеру, анорексией, булемией или перееданием.