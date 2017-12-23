Учёные рассказали о летней диете, способной предотвратить рак кожи

В преддверии летних отпусков повышается риск повреждения кожи солнечными лучами и развития рака кожи. Учёные опубликовали в Journal of Skin Cancer сборную диету, способную понизить эти риски.

Рацион состоит из антиоксидантов и полезных элементов, которые не только утоляют чувство голода, но и дополняют организм недостающими и необходимыми для борьбы с ультрафиолетовым излучением веществами. Завтрак при летней диете состоит из овсяной каши, йогурта, который можно заправить фруктами, и кофе. Учёные настаивают, что летом лучше забыть о содержащих большое количество углеводов продуктах, а йогурт делать самостоятельно.

Обед составляют салат из тёмной лиственной зелени, помидоров, что очень важно, и орехов. Перекусить при желании можно морковкой и зелёным чаем. Ужином учёные советуют восполнять потраченную энергию, для чего следует употреблять богатый жирными кислотами омега-3 лосось, куркуму, брокколи. На десерт остаётся много чёрного шоколада и свежих фруктов, предпочтительно, сезонных. А вот забыть на время нужно о мясе и вредных жирах.