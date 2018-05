Ученые раскрыли тайну, как вычислить продолжительность своей жизни

Ученые из Соединенных Штатов Америки раскрыли тайну, как вычислить продолжительность своей жизни. По их словам, дата не может быть совершенно точной, однако зависит от продолжительности жизни родителей.

Агентство Journal of the American College of Cardiology передает сообщение о свежих исследованиях ученых, которые исследовали темы продолжительности жизни людей. Они решили узнать, действительно ли на это влияет фактор наследственности, ведь такое мнение довольно распространено. Чтобы выяснить правду, они учредили масштабное исследование, в котором приняли участие больше 186 тысяч человек возрастом от 55 до 73 лет.

Поначалу у каждого респондента спрашивали, как рано умерли его родители, а после, когда по естественным причинам не становилось и его, показатели сравнивали. По результатам ученые подтверждают, что в этом случае наследственность играет большую роль. Люди, родители которых дожили до 70-летнего возраста, с вероятностью до 17% сами доживут до него. Те же, чьи родители жили до 100 лет и выше, имеют порядка 68% вероятности этого. Таким образом, медики утверждают, что вычислить продолжительность своей жизни вполне реально.