В небе над Китаем появился «мегаполис-призрак»

6 мая в Китае жители города Циндао испугались от увиденного в небе – в течении 2 часов можно было смотреть на «мегаполис-призрак», который удалось заснять на видео. По мнению пользователей, явление было не оптическим эффектом, многие уверенны, что в Китае открылся портал в другое измерение.

Как сообщается, 6 мая жители китайского Циндао увидели нечто завораживающее и пугающее. В небе над городом будто завис некий город, который испугал очевидцев своей «призрачной» дымкой. Жители не смогли не заметить «мегаполис-призрак», кадры с пугающим городом уже попали в Сеть.

По мнению скептиков, показанное на видео не должно никого пугать, так как такое явление стало причиной оптической иллюзии. Дело в том, что когда лучи Солнца попадают в плотную дымка смога, которого так много в Китае, в небе появляются проекции отдельных строений, городов и прочих объектов. На все это есть научное пояснение, утверждают пользователи.

Однако, многие не верят в то, что столь пугающие кадры могут быть причиной оптической иллюзии. Некоторые юзеры твердят о том, что в Китае открылся портал в другое измерение, а люди из-за своей невнимательности этого даже не заметили.