Геймеры со всего мира помогли физикам доказать, что Эйнштейн был не прав

Издание «Nature» опубликовало статью с экспериментом, организатором которого стал Морган Митчелл. Проект получил название «Big Bell Test». Вся суть проекта состояла в том, чтобы опровергнуть слова известного физика Альберта Эйнштейна о том, что необычная работа с легкостью объясняется неизвестными человеку принципами и скрытыми переменными, однако это все можно с легкостью объяснить, обратившись к классической физике.

Скептики со всего мира продолжают поддерживать Альберта Эйнштейна, поэтому Морган Митчелл решил доказать, что знаменитый физик был не прав. Для этого Митчелл провел эксперимент, в котором были задействованы 13 лабораторий со всего мира и более 100 000 геймеров, которые находились в разных уголках нашей планеты.

Суть задания геймеров состояла в самой простой игре, играя в которую они могли генерировать случайные числа. Такой подход исключает вероятность того, что «запутанные» частицы могли каким-то образом влиять на выбор людей, которые участвовали в эксперименте. Более того, сами геймеры на результат почти никак не влияли, так как компьютер сам выбирал всего несколько цифр из 1000 последовательностей, которые были отобраны случайным образом и отражались каждую секунду на главном сервере игры.

Из-за большого количества геймеров, которые поучаствовали в эксперименте, ученым удалось получить 90 миллионов чисел, отобранных компьютером в случайном порядке. На это физикам потребовалось не больше часа. После этого ученые провели эксперимент Белла и максимально точно покачать, что Эйнштейн был не прав на счет того, что отдельные частицы, которые связаны друг с другом на квантовом уровне, не могут быть отдаленными друг от друга на большом расстоянии и одновременно изменять свои свойства.