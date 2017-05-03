Ученые поняли тайны раковых клеток, сравнив их с социальными сетями

Ученые из США поняли тайны раковых клеток, сравнив их с социальными сетями. На этой основе был создан программный алгоритм ALPACA, который поможет в диагностике и лечении опухолей.

Для лечения раковых опухолей ученые начинают применять новые технологии. Одна из них, алгоритм ALPACA, был разработан американским специалистом Мегхой Пади. Она разбирается не только в медицине, но также и в структуре социальных сетей. Взяв ее за основу, она решила анализировать связи между "сообществами" раковых клеток.

По словам Пади, обычно медики пытаются понять, какие различия есть в конкретном организме между здоровыми и пораженными клетками, однако такой подход не всегда эффективен. Она считает, что лучше искать различия между "сообществами" клеток, ведь они различаются так же, как и люди по интересам. Ученые надеются, что этот метод лечения поможет найти причину воспаления у тех пациентов, опухоли которых не реагируют на существующие методы. Таким образом, ученым удалось понять тайны раковых клеток, сравнив их с социальными сетями.