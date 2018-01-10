В Великобритании уфолог нашел на поле загадочные посадочные следы НЛО

Уфолог Скотт Уоринг нашел очередной след пришельцев. В этот раз, инопланетяне, решившие исследовать Землю, высаживались и ставили следы своего пребывания в Великобритании, на поле в церемониальном графстве Уилтшир.

Как известно, уфолог Скотт Уоринг часто сообщает миру о своих открытиях. Поводом для «сенсаций» от конспиролога являются снимки со спутников или же данные из Google Maps. Некоторые скептики даже предполагают, что именно из-за уфологов картографический сервис станет платным и ограничит количество бесплатных запросов.

В этот раз Уоринг вместе с другими экспертами в области уфологии нашли на поле в Великобритании посадочные следы НЛО. В графстве Уитшир эксперты обнаружили весьма странные объекты, расположенные на поле. На поле в британском графстве уфологи рассмотрели странный объект. Кажется, будто бы гигантский НЛО высаживался на поверхность и оставил следы своего невероятного по размерам корабля.

На снимке видно, что на поле изображен круг, внутри которого остался след от странного шестиконечного объекта. Как предположили ученые, непонятный след может быть знаком, которым пришельцы рисуют свою планету.

Что на самом деле обозначает знак на поле – не известно. Скептики предположили, что следами пришельцев могут оказаться самые обычные следы, оставшиеся после специальной техники, которая обрабатывает поля.