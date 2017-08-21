Ученые натренировали паука по команде прыгать с платформы на платформу‍

Ученые из Великобритании натренировали паука вида Phidippus regius по команде прыгать с платформы на платформу‍. Для этого из нескольких особей было отобрано насекомое по кличке Ким, которое помогло понять природу своих прыжков.

Ученые, трудящиеся при университете в Манчестере, провели ряд опытов с пауком вида Phidippus regius, что помогло им натренировать его прыгать с установленной ими платформы на платформу‍. Это были прыжки разной высоты и расстояния, с помощью которых специалисты установили, насколько сильными являются ноги этих насекомых. К примеру, человек может прыгнуть не дальше, чем перепрыгнуть одного целого и еще половины роста себя же. Паук-скакун же абсолютно лидирует в этом состязании, прыгая на расстояния, в шесть раз превышающие длину его тела.

Уже полвека назад ученые выяснили, что на расширение лап паука влияет внутреннее гидравлическое давление. Специалисты были готовы доказать, что именно оно помогает им прыгать так далеко, однако ошиблись, выяснив, что для этой задачи они, как и люди, используют силы мышц.