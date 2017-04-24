Ученые: муравьи расселились по миру на попутном транспорте

Французским и новозеландским ученым из Лозанского университета удалось выяснить, как муравьям удалось расселиться по всему миру. Оказалось, что в XX веке муравьи смогли расширить зону своего обитания благодаря попутному транспорту, насекомые расселились по миру при помощи торговли и путешествий людей.

Ученые решили выяснить, как муравьям удалось расселиться по всему миру. Данный вид насекомых может выжить почти на любом континенте Земле, единственное место, где муравьям не удастся выжить – Антарктида. Попадая в новое место обитания, муравьи, в случае пригодных и более выгодных условий для жизни, начинают увеличивать свою численность в больших масштабах. Такой рост числа муравьев может весьма непредсказуемо влиять на экосистему того или иного места.

Оказалось, что распространение муравьев по всему миру обеспечил человек. Насекомые очень маленькие по своему размеру и могут без труда проникать в транспорт, в багажи и на одежду людей. Еще в XX веке муравьи использовали торговлю и путешествия людей как способ перемещаться по всему миру.

По данным, в XX веке муравьям «на пользу» пошла глобализация путешествий и торговли из США. В те времена муравьи попали в Новую Зеландию, «высадившись» в новом месте в большом количестве, среди которых ученые смогли обозначить 45 видов этих насекомых. Однако, в Новой Зеландии муравьи нашли пригодные условия для жизни, в США они вернулись уже в большем количестве и не в 45, а в 51 виде.