Ученые придумали, как создать тест на аутизм и научиться его лечить

Ученые из США придумали, как создать тест на аутизм. Они провели эксперимент с макаками, чтобы понять, насколько высоким был уровень гормона вазопрессина в их организмах и пришли к выводам, что именно он отвечает за развитие заболевания.

Издание Science Translational Medicine описывает свежее научное исследование ученых из Стэнфордского университета, а также университета Дэвиса, которые пытались понять, какие особенности происходят в организме людей, больных аутизмом. Для этого вначале были проведены опыты с макаками. Их разделили на две группы, одна из которых отличалась общительностью, а животные из другой группы тяжелее шли на контакт и не желали общаться.

На протяжении четырех месяцев у них измеряли уровень гормонов вазопрессина, а также окситоцина. Ученые предположили, что их определенное количество может влиять на поведение приматов. Они убедились в этом, когда по итогам эксперимента оказалось, что у представителей необщительных макак уровень вазопрессина был гораздо ниже, чем у представителей другой группы. Позже, взяв подобные анализы у людей, страдающих аутизмом и без него, специалисты пришли к выводу, что данный гормон является биомаркером, с помощью которого можно создать тест на аутизм и даже научиться его лечить.