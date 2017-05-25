Ученые нашли за Солнечной системой "астероид-изгой"

Ученые благодаря телескопам ESO смогли исследовать реликтовое тело, которое зародилось еще на стадии формирования Солнечной системы. По версии исследователей, 300-километровый угольный астероид ранее находился гораздо ближе к Солнцу, однако со временем его вытолкнула на дальнюю орбиту мигрирующая планета, из-за чего он стал "изгоем".

Обнаруженный специалистами астероид получил название 2004 EW95, он расположен в поясе Койпера, однако ранее его там не наблюдалось. Как рассказали астрономы, когда Солнечная система только формировалась, 2004 EW95 находился между Марсом и Юпитером, однако позднее гравитационное поле мигрирующей планеты вытолкнуло его за пределы орбиты, но астероид так и продолжается вращаться вокруг Солнца.

Большие размеры обнаруженного астероида не говорят о том, что он обладает достаточно высокой светоотражательной способностью, скорее, все выглядит наоборот. К этому может быть причастен состав астероида, ведь он преимущественно наполнен углеродным волокном и каменным углем. Эксперты также рассказали о том, что 2004 EW95 находится на расстоянии 4 миллиардов километров от Земли, потому рассмотреть его практически невозможно.