Эксперты: Плавание в стае приносит пользу рыбам

Учёные из Ecole Centrale de Marseille и CNRS провели исследование, которое доказало, что стая сильно помогает рыбам сэкономить энергию. Для того чтобы проверить это эксперты создали новую компьютерную модель. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Создав новую компьютерную модель, исследователи из Ecole Centrale de Marseille и CNRS показали, что совместное плавание помогает рыбам сэкономить энергию, благодаря эффекту «всасывания», который создают соседние рыбы.

Косяк рыб представляет собой увлекательный пример коллективного поведения, в котором группа движется скоординировано, без необходимости лидера. Такое коллективное движение может вытекать из простых правил: каждый индивид стремится увязать себя со своими соседями и двигаться к ним, избегая при этом столкновений. В своём исследовании эксперты доказали, эффект «всасывания» определяется классическими правилами притяжения и выравнивания, а также эффектами трансляции и вращения, вызванными потоком, генерируемым другой рыбой.

Также новая компьютерная модель показала, что для достижения экономии энергии рыбам не нужно выстраиваться особым образом, как ранее предполагали эксперты.