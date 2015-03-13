Энтузиасты в Индонезии хотят заменить пластик на съедобные упаковки для товаров

Расположенная в Индонезии компания Evoware готова в скором времени создавать упаковки для продуктов, и не только, из съедобных водорослей. Тем самым они убьют двух зайцев.





Сельское хозяйство – главная отрасль Индонезии, хотя фермеры-экспортёры живут очень бедно. В то же время Индонезии принадлежит 90% пластиковых отходов в океане. Специалисты Evoware готовы изменить ситуацию, начав сотрудничество с фермерами, которые могут помогать им в создании съедобных упаковок из водорослей. Поскольку заменить упаковки для всех товаров невозможно, Evoware будет специализироваться на пищевой промышленности и мелких непродовольственных товарах.



Так, купив мыло, человек может выбросить его обёртку, и она «исчезнет» без печальных последствий для экологии. А любители пакетированного чая или лапши быстрого приготовления получат массу минералов. Саше нужно будет растворять вместе с обёрткой, как и лапшу. Даже гамбургер в такой упаковке будет полезен. А вкус у этого ноу-хау отсутствует. На данный момент энтузиасты только обсуждают возможность сотрудничества, но отказываться от идеи не собираются.