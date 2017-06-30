Ученые нашли в детской игрушке признаки мифического кристалла времени

Американские ученые из Йельского университета нашли признаки темпорального кристалла в весьма странном месте. Специалист Шон Барретт рассказал, что взял игрушку своего сына и нашел там мифический кристалл времени. По словам ученого, он захотел создать кристаллы моноаммоний-фосфата для опыта, вовсе не связанного с темпоральными кристаллами, потому взял у своего сына детский набор для выращивания кристаллов.

При помощи ядерного магнитного резонанса сигнатуру темпорального кристалла и был весьма шокирован. Исследователи до сих пор не могут подтвердить то, что американский ученые обнаружил совершенно новый вид материи, однако проверить это помогут только многочисленные опыты.

Стоит отметить, что мифический кристалл времени, или так называемый темпоральный кристалл, представляет из себя твердое тело, которое обладает способностью применять любую форму.

Главная особенность данного кристалла заключается в том, что каждое преображение происходит через определенный период времени и для этого вовсе не требуется внешнее вмешательство.