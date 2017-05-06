Ученые: туризм отравляет планету углекислым газом

Недавнее исследование выявило, что до 8% всех мировых выбросов углекислого газа провоцирует туризм. Об этом пишет журнал Nature Climate Change.

Международная команда климатологов изучила влияние туристов на экологию. В частности, их интересовал, так называемый, "углеродный след". Он показывает суммарные поступления в атмосферу парниковых газов в результате определенной деятельности. Для вычисления такого "следа" ученые собирают вместе показатели выбросов на всех этапах интересуемого процесса.

Исследователи взяли информацию о 160 странах из базы данных Eora MRIO за 2009-2013 года. В ней содержатся сведения о межотраслевом экономическом балансе и 35 экологических факторах, среди которых загрязнение атмосферы. Они сравнили полученные данные со статистикой о предоставлении путешественникам товаров и услуг в различных странах, которую ведет Всемирная туристическая организация.

Оказалось, что транспорт, проживание, питание и прочие используемые туристами удовольствия за 4 года увеличили выбросы до 4,5 гигатонн эквивалента CO2. До 2009 года этот показатель составлял 3,9 гигатонн. Эксперты объясняют это увеличением доходов жителей развитых стран. Имея больше денег, они начинают путешествовать в более далекие места, чем расширяют общий углеродные след. Сильнее всего это коснулось США: страна не только позволяет своим гражданам путешествовать, но и привлекает туристов на свою территорию. В числе лидеров также оказались Индия, Германия и Китай. Согласно прогнозам, к 2025-му углеродный след грозит увеличиться до 6,5 гигатонны.