Российский уфолог заявил, что в Бермудском треугольнике находится база инопланетян

Известный российский уфолог Владимир Ажажа считает, что базы инопланетян стоит искать не на поверхности Земли, а под водами мировых океанов. Проанализировав рассекреченные материалы из советской эпохи, уфолог предположил, что НЛО могут обитать в Бермудском треугольнике.

Уфолог Владимир Ажажа заявил, что советские подводные лодки К-222 однозначно сталкивались с инопланетными жителями под водами Атлантического океана, а точнее в районе Бермудского треугольника. В рассекреченных советских документах уфолог обнаружил несколько необычных случаев, которые происходили в регионе Бермудского треугольника, сообщает Alien Revelations.

Российский эксперт призывает внимательно изучить данную местность, поскольку именно на дне океана могут находиться целые базы пришельцев. Владимир Ажажа считает, что вопрос должен быть тщательно исследован.