Ученым удалось найти связь между пробелами в тексте и его восприятием

Американские ученые в ходе проведенного исследования смогли обнаружить связь между числом пробелов в тексте и его восприятием. Специалистам из колледжа Скидмор выяснили, когда человек лучше всего усваивает информацию из прочтенного источника.

Как известно, когда только люди начинали набирать тексты на печатных машинках, им приходилось ставить сразу по два пробела, так как того требовали особенности устройства. Маленькое пространство между буквами не давало людям возможности понять, где предложение уже закончилось, а где началось следующее. Многие специалисты сошлись во мнении, что такая методика набора текста является весьма не эстетичной и мешает воспринимать смысл написанного.

Для того, чтобы поставить точку в этом споре, американские ученые занялись исследованием, в котором принимали участие 60 человек. Им дали прочесть разные тексты, в которых были и двойные, и одинарные пробелы. В ходе прочтения респондентами текста специалисты использовали глазной трекер для того, чтобы определить, сколько сил и энергии участники эксперимента тратят на чтение.

Сразу же после этого ученые опросили респондентов и попросили их рассказать, о чем они только что прочитали. Результаты исследования показали, что люди могут гораздо быстрее обрабатывать информацию и давать своим глазам отдохнуть именно в те моменты, когда в тексте имеются двойные пробелы.