Ученые рассказали о серьезных трудностях, которые мешают созданию паруса для полета к Альфе Центавра‍

Ученые из США, которые участвуют в осуществлении планов проекта Breakthrough Starshot, рассказали о серьезных трудностях, которые мешают созданию паруса для полета к Альфе Центавра‍. Целый список, посвященный этой теме, был опубликован на портале Nature Materials.

Несколько лет назад стало известно о научном проекте Breakthrough Starshot, который был учрежден знаменитым физиком из Великобритании Стивеном Хокингом и поддержан крупным предпринимателем из России Юрием Мильнером. Проект предполагал создание космических кораблей, строение которых порядком отличается от тех, к виду которых привыкли люди. Чем-то их описание напоминает корабли из фантастических фильмов - легкие и плоские, имеющие специальный парус для быстрого передвижения.

Исследуя возможного скорого осуществления данного проекта, ученые приходят к выводу, что на пути к нему столкнутся с серьезными трудностями. Так, если зонд будет слишком сильно разгоняться, пока непонятно, как можно сделать его остановку мягкой и безопасной. К тому же, даже если и изготовить подходящий для него парус, который не будет сжигаться при разгоне или разрушаться от столкновения с космической пылью, необходимо, чтобы он практически на 100% мог отражать свет. Специалисты назвали и другие трудности в создании паруса для полета к Альфе Центавра‍, однако рассказали, каким образом собираются пытаться их преодолевать.