Ученые создали аппарат для для отслеживания активности мозга‍ пациента в движении

Ученые из США, трудящиеся в научной лаборатории при Рокфеллеровском университете в Нью-Йорке, создали аппарат для для отслеживания активности мозга‍ пациента в движении. Для этого использовалась технология микроскопии световых полей (LFM), а также однофотонные широкополосные миниатюрные микроскопы.

Американские инженеры создали уникальное устройство, которое станет отличным помощником в современной медицине. Это аппарат для отслеживания активности мозга‍ пациента, и его можно использовать, даже когда тот находится в движении. Пока что его тестирование производилось только на грызунах, однако оно было успешным. Это значит, что через недолгое время ученые начнут привлекать для исследований людей.

Плюсы нового изобретения сложно переоценить. Во-первых, с помощью него намного легче будет даваться обследование детей, так как им довольно сложно объяснить, что во время работы со старыми аппаратами аналогичного назначения не нужно дергаться и двигаться. Помимо этого, теперь ученые смогли увидеть, как различные нейроны в мозге мышей взаимодействовали друг с другом, хотя находились на разной глубине. Ученые уже не могут дождаться, когда увидят это явление на примере человеческого мозга.