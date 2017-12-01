В Хорватии молния "врезалась" в НЛО

Уфологи разместили в Сети новое видео, которое доказывает существование пришельцев. На этот раз им удалось запечатлеть, как молния поражает треугольный НЛО. Данный инцидент произошел в Хорватии.

Стоит отметить, что мнения ученых по поводу того, смогут ли когда-нибудь пришельцы посетить Землю, расходятся. Одни считают, что это невозможно из-за гравитации на тех планетах, где обитают инопланетяне, другие же с уверенностью заявляют о том, что пришельцы уже неоднократно появлялись на планете и были замечены во многих точках мира.

Последнее видео от уфологов в Сети появилось недавно, оно доказывает, что НЛО все-таки прилетают на Землю, даже несмотря на плохие погодные условия. Так, в Хорватии во время грозы удалось запечатлеть треугольный летающий корабль. На кадрах опубликованного видео можно рассмотреть пролетающий по небу треугольный объект, однако в какой-то момент в него попадает молния.

Пользователи тут же разделились на два лагеря, отметив, что автор просто хочет заработать денег и создал фейковое видео. Другие же уверены в том, что уфологу удалось запечатлеть действительно аномальное явление, что доказывает то, что пришельцы прилетали и в Хорватию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ростове обеспокоенный местный житель заснял на камеру целый "рой" НЛО, состоящий из 20-30 летающих тарелок и постоянно пропадающий и появляющийся на фоне ночного неба.