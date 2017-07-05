Ученые обнародовали теорию о сознании маленьких детей

Ученым удалось обнародовать теорию о сознании маленьких детей. Об этом пишет Вечерняя Москва.

Деятели науки в результате исследований выяснили, что детей в возрасте семи месяцев умеют объективно оценивать ситуацию так, как это делают и взрослые. Специалисты отмечают, что в этот период своей жизни ребенок уже умеет анализировать психическое состояние другого человека. Давно полагают, что это умение не появляется с самого рождения, однако берет свое начало в раннем детстве. К слову, в два с половиной года ребенок уже сможет отличить ложь от правды.

В эксперименте поучаствовали двадцать семимесячных малышей. Им показали небольшой мультик о кукле. Сюжет довольно прост: один персонаж прячет куклу в коробке, другой после этого ее перекладывает. Ребенок должен понять, где вернувшийся герой будет искать свою куклу. Естественно, что там, куда она была положена с самого начала. В результате ученые выяснили, что мозговая активность малышей возрастала, когда они наблюдали ложность убеждений.

Напомним, недавно деятели науки выяснили, что шахматисты живут дольше других людей. Оказалось, что активность мозга так же влияет на здоровье, как и употребление алкоголя или привычка курить.