В Австралии ученые выяснили, что шахматисты живут дольше остальных

Австралийские ученые выяснили, что шахматисты живут дольше других людей. Об этом пишет РегнумРу.

В эксперименте поучаствовали около 16 тысяч людей, которые имеют звание гроссмейстера в профессиональных шахматах.Специалисты исследовали период с 1950-х годов по нынешнее время. Оказалось, что шахматисты живут дольше других людей примерно на семь с половиной лет. Дело в том, что на долгую жизнь влияет не только отсутствие вредных привычек (курение, алкоголь), физическая активность и правильное питание, а и постоянная тренировка мозга. Именно по этой причине шахматисты продлевают свою жизнь. К слову, согласно статистике, они всегда были долгожителями и на этот факт не влияет страна или климат.

Напомним, недавно ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось, что селфи делает человека счастливей. В эксперименте поучаствовала группа людей, которые каждый день публиковали новое фото в социальную сети. Специалисты отметили, что все дело в том, что таким образом человек избавляется от одиночество, а оно вредит здоровью.