Ученые: Солнечные волны Россби‍ существуют на самом деле

Ученые из Германии смогли доказать, что солнечные волны Россби‍ существуют на самом деле. До сих пор этому не было научного подспорья, однако специалисты были уверенны, что это так, ведь Солнце вращается точно так же, как Земля и другие планеты.

Научное издание Nature Astronomy передает сообщение немецких ученых, которые смогли доказать существование солнечных волн Россби. Определение понятия волн Россби в глобальной сети гласит, что это явление, которое встречается в атмосферах, а также океанах вращающихся планет. Они имеют большое значение, ведь именно от них зависит, каким образом будут двигаться циклоны, и, соответственно, формироваться погода.

До сих пор ученые понимали, что такие волны должны быть и на звезде Солнце, ведь она также вращается, однако теория эта не была доказана. Тем не менее, аргументы появились, когда за исследование взялись немецкие ученые из Института исследований Солнечной системы им. Макса Планка. С помощью HMI они наблюдали за движением фотосферных гранул на поверхности звезды. Таким образом, они смогли выяснить, что на Солнце действительно существуют волны Россби, и двигаются они в противоположном вращению направлении.