Без допинга: биотехнологи из России нашли улучшить показатели спортсмена питанием

Российские ученые разработали систему питания, которая позволит спортсменам существенно повысить показатели без применения допинга. Об этом рассказали представители Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии.

Технология получила название "Нутриспорт". Она разделена на три уровня, которые со своей стороны должны выявлять различные отклонения в питании и показывать риски развития специфических недугов. При таком подходе медики могут очень быстро и точно диагностировать неполадки в организме спортсменов.

Для каждого атлета биотехнологи планируют подбирать подходящий режим питания, который зависит от его физиологического состояния и метаболизма в процессе спортивных упражнений. При этому будет учитываться также специфика вида спорта, в котором задействован человек. Кроме того, участники программы получат строгие ограничение по нагрузкам: ученые установят для них верхние и нижние пороги, которые нельзя нарушать для соблюдения максимальной эффективности.

Дополнительное внимание ученые уделили генетической предрасположенности участников к определенной категории спорта. Оказалось, что гены могут определить уровень спортивных достижений на 75%. Ведь изучая генотип, можно выявить потенциал определенных частей организма или риск заболеваний.

По словам сотрудников ФИЦПБ, некоторые спортсмены уже опробовали на себе индивидуальные планы питания и нагрузки. В итоге они показали существенное повышение силы и выносливости. Перед началом эксперимента исследователи провели полевые тесты и полную диагностику атлетов на специальном оборудовании.

Для повышения физической силы "Нутриспорт" предлагает потреблять много белков. В этом помогут: яйца, творог, молочные продукты, мясо и рыба. А для выносливости белки стоит дополнить углеводами из различных каш, хлеба из грубо смолотой муки, картофеля (вареного и запеченного). Сюда же входят полезные витамины и микроэлементы, которыми богаты фрукты и овощи.