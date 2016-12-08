Ученые выяснили, что случится после смерти Солнца

Ученые узнали, что будет после того, как Солнце погаснет. Об этом пишет РиаНовости.

В Nature Astronomy появилась статья, где говорится о том, что после того, как Солнце погаснет, то наша звездная система станет похожа на огромную массу из пыли. После этого спустя несколько тысяч лет она исчезнет. 25 лет специалисты не могли понять, возможна ли эта теория, так как не были уверены в то, что Солнце сможет оставить после себя подобную туманность. Теперь этому появились научные объяснения.

Уже давно известно, что водород у Солнца закончится примерно через 4,5-5 миллиардов лет. Именно тогда звезда сможет поглотить Венеру, Меркурий, а наша планета станет непригодной для жизни. Астрономы полагают, что после своей "гибели" Солнце станет белым карликом. Это вид светила, который живет за счет той тепловой энергии, что была в его прошлом ядре. Именно так Солнечная система станет внешне напоминать облако из тумана.

Так же ученым удалось разработать новую методику, благодаря которой можно при наблюдении за звездами определять их возраст.

Напомним, что в 2010 году в США стартовала ракета-носитель Atlas V. Задачей этого проекта стало вынесение на орбиту новую солнечную обсерваторию SDO.