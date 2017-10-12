Ученые хотят вернуть Плутону статус полноценной планеты

Астрономы заявили о том, что Плутону уже давно пора обратно возвысить в статус полноценной планеты. Ученые полагают, что решение причислить Плутон к карликовым планетам является невероятно глупым, особенно если обратить внимание на Солнечную систему.

Как известно, по некоторым определенным нормам считает планетой только те объекты, которые крутятся вокруг Солнца, имеют достаточную массу для приобретения формы шара и очищают окружающее их пространство от астероидов и других подобных объектов. Так как для Плутона последний пункт является нехарактерным, в 2006 году его понизили до карликовой планеты.

Исследователи считают данное решение весьма глупым, чтобы понять, почему, достаточно всего лишь посмотреть на Солнечную систему. Они заявили, что исходя из логики прописанных норм, в первые 500 миллионов лет своего существования Земля не считалась планетой, так как не была очищена от астероидов. Если же сегодня ее или другой объект переместить в пояс астероидов, получается, они также не будут считаться планетами, что очень глупо.

Сейчас астрономы призывают вернуть Плутону статус полноценной планеты, опираясь на данные, полученные при помощи зонда New Horizons.