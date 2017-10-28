Жители Сыктывкара заметили в небе два НЛО в форме густых облаков

Жители Сыктывкара стали свидетелями необычного явления в небе. На фоне ночного неба летали два странных объекта, которые по своей форме напоминали густые облака, однако пользователи Сети приняли их за НЛО.

Как стало известно, поздним вечером 5 мая жители Сыктывкара разместили в Сети доказательства того, что пришельцы начали наблюдать за столицей Коми. Женщина прогуливалась со своей дочерью и вдруг обратила внимание на два странных объекта, зависших в небе. Она рассказала, что по внешнему виду летающие объекты напоминали густые облака, однако загадочное НЛО двигалось над облаками и словно просвечивало поверхность земли некими прожекторами.

Женщина также отметила, что никогда не была фанатом НЛО и не верила в существование пришельцев, однако такие вещи заставят любого усомниться в своих убеждениях. По ее словам, не только она одна стала свидетелем происходящего, НЛО заметила и ее дочь, а также случайные прохожие.

До настоящего момента она так и не смогла найти разумное объяснение увиденному, потому разместила ролик в соцсети и попросила у пользователей помощи. Те в комментариях пришли к выводу, что кадры определенно следует показать уфологам, так как на них запечатлено именно НЛО.