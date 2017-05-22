Ученые изобрели технологию, которая поможет одеваться жертвам старческого слабоумия

Ученые изобрели технологию DRESS, которая поможет одеваться жертвам старческого слабоумия. Накануне было произведено его тестирование на 11 пациентах, страдающих деменцией.

Для многих людей процесс одевания является чем-то обыденным, и зачастую он не отбирает у них много усилий. Тем не менее, ученые напоминают, что совсем другая ситуация наблюдается у тех, кто страдает от старческого слабоумия, а также у их опекунов. Бывает, что совместная процедура одевания может отбирать у них до одного часа времени. Самостоятельно же это превращается у пациентов в настоящую пытку, так как может случиться, что они просто напросто забывают, что какой элемент одежды они держат в руках и куда его нужно надевать.

Именно по той причине, что все так серьезно, специалисты изобрели технологию, которая поможет одеваться людям с диагнозом деменции. Она работает с помощью специальных датчиков и сенсоров движения. Программа может распознать, есть ли на человеке одежда или же он голый, а также понять, какой элемент из нее он держит в руках или пытается надеть. Пока что система еще нуждается в доработках, однако ученые возлагают на нее весьма большие надежды.