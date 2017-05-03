Ученые: женщины выбирают мужественных партнеров независимо от своих гормонов

Шотландские ученые пришли к выводу, что ни стероидные гормоны, ни противозачаточные не влияют на привлекательность для женщин более мужественных партнеров. Такие данные приведены в статье для издания Psychological Science.

Группа сотрудников Университета Глазгоу во главе с Лизой Дебрейне исследовали зависимость предпочтений женщин в чертах мужчины в зависимости от фаз менструального цикла и влияние гормонов на этот процесс. Они отобрали 584 гетеросексуальных белых участниц средним возрастом в 21 год. Эти женщины не принимали гормональные оральные контрацептивы или же пользовались комбинированными.

Биологи разделили эксперимент на три этапа с промежутками около 200 дней. Каждый из них длился пять недель и наверняка захватывал полный цикл всех добровольцев. Раз в неделю эксперты собирали у подопытных информацию о приёме противозачаточных и количестве сексуальных партнеров, а также брали образцы слюды для измерения концентрации гормонов. Кроме того, женщинам периодически показывали два изображения мужчины. Одно было скомбинировано компьютером из полусотни снимков белых мужчин, а при создании второго использовались также женские фотографии. Участницам предстояло выбрать, какой вариант мужчины они предпочтут для коротких и долгих половых отношений.

Оказалось, что большинство женщин отдали предпочтение мужественному лицу. И на этот показатель никак не повлиял уровень эстрогена в организме или употребление комбинированных оральных противозачаточных. Авторы отметили и недостатки своего эксперимента. Прежде всего, его прошли исключительно белые женщины, которые выбирали среди белых мужчин. Помимо этого, не все подопытные участвовали во втором и третьем этапах. Таких оказалось лишь 18. Но исследователи уверяют, что даже первый этап предоставляет достаточно широкую выборку при существенной длительности.