Громкий храп истончает череп и приводит к слабоумию и инсультам

Ученые из США выяснили, что громкий храп истончает череп и впоследствии приводит к слабоумию и инсультам. Пока еще не удалось выяснить причины явления, однако точно установлено, что страдающие от апноэ люди могут терять до 1,23 миллиметра толщины стенок черепа.

Ученые провели важное исследование, которое отрыло их глаза на то, насколько опасен может быть храп у людей. Теперь ученые пытаются найти лекарство от такого нарушения, ведь оно приводит к развитию серьезных болезней и даже может вызвать смерть. Все дело в том, что из-за громкого храпа истончаются стенки черепа.

Специалисты утверждают, что при эрозии костей на уровне до 1 миллиметра уже может происходить утечка цереброспинальной жидкости. Такие протечки не обходятся без последствий. Иногда после них в организме могут наблюдаться симптомы, присутствующие при развитии старческого слабоумия. Кроме того, что еще опаснее, это может ввести человека в кому, вызвать инсульт, либо даже летальный исход.