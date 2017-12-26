Селфи для здоровья: Люди, фотографирующиеся каждый день, чувствуют себя лучше

Ученые из Великобритании выяснили, что люди, фотографирующиеся каждый день , чувствуют себя лучше. Чтобы это доказать, они провели эксперимент с участием 33 человек, которые должны были публиковать в сеть одну новую фотографию каждый день.

Британские ученые решили провести не совсем обычный эксперимент. Они заметили, что в последнее время люди как никогда часто стали публиковать в сеть личные фотографии. Трудясь при университете в городе Ланкастер, они учредили эксперимент, в котором приняло участие указанное выше число людей. Все они должны были в течение двух месяцев выкладывать на свои страницы в социальных сетях новые фотографии каждый день.

Подводя итоги в конце исследования, ученые поняли, что люди, которые фотографировались каждый день, в течение этого периода стали намного счастливее независимо от того, какого они были возраста. Люди среднего возраста находили в фотографировании отдушину от рутинной работы, ленивые находили приключения, а пожилые - общение, ведь у них часто завязывались беседы под постами со свежими снимками.