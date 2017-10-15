"Летали!": ученые из Новосибирска доказали путешествие американских космонавтов на Луну

Физики из Новосибирска доказали полет космонавтов США на Луну, изучив привезенные образцы почвы. Об этом рассказал сотрудник Института ядерной физики СО РАН Геннадий Кулипанов.

Новосибирские ученые взяли образцы, привезенные американцами из космической экспедиции к спутнику, и сравнили их с образцами, которые добывали автоматические станции СССР. Синхротронный анализ показал практически полное совпадение составов. Геннадий Кулипанов отметил, что результаты полностью опровергают различные теории о том, что американские астронавты никогда не посещали Луну.

Это исследование физики упомянули в рамках круглого стола, посвященного синхротронному излучению. Это явление советские специалисты начали изучать ещё во второй половине 70-х после соответствующего соглашения с представителями Великобритании. Сейчас же Россия располагает четырьмя рабочими и одной разрабатываемой установками второго поколения.

В феврале президент Владимир Путин посетил Академгородок ИЯФ с рабочим визитом. После общения с сотрудниками, он распорядился помочь науке. С помощью главы, для Курчатовского института планируют построить аппарат синхротронного излучения четвертого поколения. А ИЯФ обзаведется классом "3+".