В Японии ученые получили алкоголь из дерева

В Японии ученые смогли получить алкоголь из дерева.

Для того, чтобы сделать спирт из древесены, чаще всего специалисты использовали кедр, вишню и березу. Например, из четырех киллограмов кедра удалось сделать четыре литра алкогольного напитка, в котором около 15% крепости. Такие исследования работники Японского научно-технического института проводят на протяжении девяти лет. Сначала из древесены делают вещество, напоминающее пасту. После этого добавляют дрожжи. К слову, полученная жидкость не только имеет алкогольные свойства. Помимо всего прочего запах у полученного плкоголя идентичен тому, что исходит от элитных напитков, выдержанных в специальных бочках.

Кенго Нагара, эксперт в данной отрасли, отметил, что такой проект абсолютно точно поддержат частные предприниматели, которые занимаются производством алкоголя. Дело в то, что Япония богата на деревья и ресурсов будет достаточно. К тому же, продавая алкоголь из дерева можно значительно экономить, так как современные технологии производства имеют немалостоящие рецептуры и компоненты.

Напомним, недавно ученые провели социологический эксперимент. В результате выяснилось, что из-за появления социальных сетей люди стали чувствовать себя одинокими. Одиночество, по мнению специалистов, несет такой же вред организму, как, например, привычка курения.