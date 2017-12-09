Уфологи нашли на Луне полуразрушенный танк пришельцев

Американские ученые в очередной раз нашли доказательство того, что Луна стала базой пришельцев. Буквально недавно они сообщили о том, что на естественном спутнике Земли обнаружен полуразрушенный танк, оставленный инопланетянами.

В ходе изучения новых снимков Луны, полученных при помощи телескопов, уфологи обратили внимание на довольно странный объект в форме танка. По словам исследователей, необычная находка является именно танком, так как весьма интенсивно отражает солнечный свет, что может говорить о том, что объект выполнен из металла. Уфологи также отметили то, что боевая машина уже успела практически полностью развалиться, значит, танк был брошен на Луне очень давно.

Ученые полагают, что находка принадлежит пришельцам, ведь они уже давно обосновались на спутнике Земли и построили там свою базу.

Стоит отметить, что скептики выступили против такого предположения, ведь, по их словам, обнаруженный объект является ни чем иным, как обычным лунным валуном.