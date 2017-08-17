У берегов Китая море озарилось "космическим" светом

Желтое море у берегов города Далянь на северо-востоке Китая осветилось голубым "космическим" светом. Местный телеканал CGTN поспешил запечатлеть завораживающее природное явление на видео.

В провинции Ляонин морская вода озарилась таинственным светом из-за биолюминесценции, свойственной некоторым живым организмам. Из-за внутренних биохимических реакций они светятся и кажутся неестественными. Эстетическая сторона явления побуждает наблюдать за обитателями моря не только ученым, но и заурядным зрителям.

По словам биологов, биолюминесцентные микроорганизмы можно встретить исключительно в теплых водах. Предназначение этого механизма пока остаётся загадкой для научного сообщества. Наблюдения показали ,что миллионы существ начинают светиться, возбужденные нахлынувшей волной. Ученые предполагают, что подобным образом они пытаются защитить себя от хищников, пугая их непривычным свечением.