В апреле Земля установила рекорд по среднему содержанию углекислого газа в атмосфере

В апреле 2018 года средний уровень содержания углекислого газа в земной атмосфере достигла нового максимума в 410 частей на миллион (ppm). О таком рекорде уведомил Институт океанографии Скриппса при Калифорнийском университете из Сан-Диего.

Представители учебного заведения отметили, что показатель в 410 ppm уже был достигнут. В прошлом году станция мониторинга воздушной среды на Гавайях единовременно зафиксировала такой результат. Однако в 2018-м приборы показывали эту цифру в течение 30 дней.

В документе отмечено, что сотрудники Института Скриппса установили наблюдение за атмосферой в 1958 году. С тех пор концентрация СО2 выросла на 30%. Ученые пишут, что до индустриальной революции углекислый газ в атмосфере никогда не увеличивался выше 300 ppm. Эта отметка была недостижимой последние 800 тысяч лет.

Геохимик Ральф Килинг обратил внимание, что человечество интенсивно сжигает ископаемые топливные ресурсы, чем увеличивает количество СО2 в воздухе. Его поддержала климатолог Кэтрин Хэйхо, работающая в Техасском технологическом университете. Она обеспокоена темпами загрязнения и называет действия человечества "беспрецедентным экспериментом" по пагубному изменению родной планеты.