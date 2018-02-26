Ученые: холод стал причиной появления мигрени

Исследователи установили, почему у некоторых людей имеется склонность к мигрени. Чаще всего головные боли такого типа встречаются у людей, живущих в странах Северной Европы, что обуславливается работой холодового рецептора.

Мигрень становится для многих людей весьма явной проблемой, головные боли могут быть настолько сильными, что человек попросту не может ничего делать и едва ли терпит страдания. Ученые решили выяснить, что же стало причиной развития мигрени.

Оказалось, что мигрень наиболее распространена среди людей, живущих в Северной Европе. Этот факт ученые исследовали и выяснили, что предки европейцев привыкали к холодной погоде тех районов, а мигрень стала побочным эффектом адаптации.

Оказалось, что за адаптацию к холоду в организме человека отвечает специальный рецептор. Так, предки, которые были вынуждены привыкать к холоду, потерпели некие изменения в своих генах. Это по наследству передается их детям и внукам, что делает мигрень болезнью, которая имеет генетическую предрасположенность.