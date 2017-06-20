Затонувшую русскую подлодку "Камбала" нашли в море возле Севастополя

6 мая исследователи обнаружили в Черном море неподалеку от Севастополя большую русскую подводную лодку "Камбала", которая трагически затонула в 1909 году. Так доложил ученый Виктор Лебединский из института востоковедения.

Транспорт потерпел крушение 29 мая при учениях Черноморского флота Российской Империи. Субмарина отрабатывала ночную атаку перед входом в Южную бухту и была разбита на две части союзным линейным кораблем "Ростислав". Обломки лодки вместе с 20 членами экипажа опустились на более чем 60 метров вглубь морской воды и остановились на дне. Через несколько месяцев нос подлодки вместе с 15 погибшими моряками была извлечена. 12 человек были похоронены в Севастополе на кладбище для военнослужащих. Рубка "Камбалы" стала для них памятником.

Спустя годы координаты места катастрофы потерялись. Теперь же экспедиция Севастопольского университета, РГО и Высшего ВМУ имени Нахимова вновь обнаружили его. Нахимовцы локализовали примерное местоположение подлодки, а ученые выявили точное место посредством бокового гидролокатора. Оказалось, что корма "Камбалы" покоится на глубине 62 метра на дне траверса в Круглой бухте. Вскоре объект намерены тщательно изучить, используя подводных роботов.

Виктор Лебединский отметил, что гибель "Камбалы" стала первым подобным событием в истории российских подводников. Лодка была одной из трех крупных субмарин, заказанных Россией в Германии. Она достигала 40 метров в длину.