Российский конспиролог выявил в Антарктиде секретную базу Третьего рейха

Исследователь из России Валентин Дегтерев заметил на фотографиях Антарктиды таинственный объект, который напоминает секретное сооружение Третьего рейха. Свои наблюдения он опубликовал на Youtube-канале.

Конспиролог изучил снимки Google Earth, которые спутники NASA сделали в 2009 году. Он утверждает, что на них запечатлено круглое куполообразное здание диаметром около 40 метров. Оно выкрашено в маскирующий цвет. Рядом Валентин Дегтерев обнаружил украшение в виде свастики, а также имперский орел нацистов, установленный поблизости. Более того, он отметил башню немецкой подводной лодки U-21, которая, вероятно, застряла во льдах.

Валентин Дегтярев пишет, что речи идет о проекте "Новая Швабия", о котором теоретики судачат ещё со второй половины 20 века. Согласно гипотезе, работы по постройке базы были завершены в 1994 году. Годом позже немцы переправили на субмаринах 11 тысяч пленных и оборудование. После окончания войны, обитатели "Новой Швабии" лишились обеспечения со стороны, начали умирать от холода и голода, будучи пленниками необитаемой Антарктиды. Спустя время кто-то из них не выдержали и взорвал сооружения.

Что касается Адольфа Гитлера, то, по информации теоретика, он не сумел добраться до "Новой Швабии". После поражения он перестал быть нужным своим солдатам, а потому отравился в берлинском бункере.