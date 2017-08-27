Российский ученый рассказал, когда люди смогут стать бессмертными

Российский профессор ВШЭ Андрей Коротаев предсказал, когда люди смогут стать бессмертными. По его словам, это произойдет не ранее 2030 года, так как на создание "неуязвимой" клетки может уйти несколько десятилетий.

Как стало известно, ранее публиковали информацию о проекте Genom, в ходе которого генетики пытаются создать клетки, которые не будут бояться холода, многочисленных болезней и даже радиации. Исследователи заявляют, что первые результаты уже могут появиться ранее 2030 года, однако российский ученый Андрей Коротаев в этом не уверен.

По его словам, на создание "неуязвимой" клетки может уйти несколько десятилетий, потому никаких положительных результатов до 2030 года ожидать вовсе не стоит. Также он отметил, что проект Genom больше напоминает маркетинговую кампанию для большего привлечения денег и перспективы появления первого "бессмертного" человека весьма сомнительны.

Профессор ВШЭ не исключает, что серьезные научные прорывы с большой долей вероятности могут привести к новым возможностям, тогда исследователи смогут продлить жизнь человека на 20-30 лет, что весьма неплохой результат, однако "бессмертными" люди могут никогда и не стать.