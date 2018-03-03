Ученые из США открыли новые свойства теломеразы для борьбы с раком и старением

Американские ученые углубились в исследование теломеразы и открыли новые свойства фермента, которые помогут в борьбе с раком и старением пациентов. Их исследование опубликовано на сайте Калифорнийского университета в Беркли.

В проекте участвуют профессор моллекулярной и клеточной биологии Кейтлин Коллинз, её коллега Ева Ногэйлис и докторант Интститута Миллера Келли Нгуэн. Они использовали криоэлектронный микроскоп, чтобы существенно улучшить изображение теломеразы. До недавнего времени ученым была доступна трехмерная модель теломеразы в 30 Ангстромах, а сотрудники КУ в Беркли добились показателя 7-8 Ангстромов. Они стремятся улучшить свой результат до 3-4 Ангстромов. Именно этот показатель позволит, наконец, использовать теломеразы для создания препаратов. По словам Келли Нгуэн, пока данные позволяют им разглядеть 11 белковых субъединиц, которые соединяются в ферменте.

При быстром развитии процесса, совсем скоро ученые создадут высокоэффективные лекарства на основе теломеразы. Это вещество было открыто ещё 30 лет назад всё в том же Беркли и удостоило открывателей Нобелевской премии. Биологи выявили, что эти ферменты удлиняют хромосомы и не позволяют им изнашиваться до разрушения клеток. Если их деактивировать в нужном участке - развитие раковых опухолей остановится. Теломеразы можно, напротив, активировать для лучшего развития клеток, после проведения трансплантации костного мозга или замедления старения.