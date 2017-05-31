Биолог рассказал, что мегаполисы заставляют животных сильно мутировать

Менно Шильтуйзен – эволюционный биолог, известный благодаря своей книге «Darwin Comes to Town». Опубликованные в ней исследования показали результаты влияния больших городов на животных – мутацию.

Менно Шильтуйзен, рассказывая об изменениях у животных, не голословен и приводит множество примеров. Комары, обитающие под землей, в метро из-за разного атмосферного давления имеют разную ДНК. Это означает, что на разных станциях обитают разные комары, и они не будут скрещиваться.

Также произошли изменения и в процессе добывания пищи. Например, в японском городе Сендай, еще в прошлом столетии вороны прекратили сбрасывать орехи во время полета, чтобы их расколоть. После появления машин, стало гораздо эффективнее подбрасывать их под колеса.

Все эти изменения можно объяснить эволюционной теорией Дарвина. Окружающая среда меняется, а вместе с ней меняются и животные. Чтобы выжить в естественном отборе, им необходимо максимально быстро приспосабливаться к новым условиям. То же самое происходит и с людьми, но гораздо медленнее. Разница заметна, если сравнить организм человека сейчас и столетие назад. Так, например, люди стали устойчивее ко многим вирусам.